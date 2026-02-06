Tragico incidente nelle campagne di Lanusei: muore schiacciato da un camion

Nonostante la macchina dei soccorsi si sia messa in moto tempestivamente, le ferite riportate sono apparse sin da subito disperate

Un dramma si è consumato nelle aree rurali attorno a Lanusei, nel cuore dell’Ogliastra, dove un uomo ha perso la vita a causa di un fatale incidente sul lavoro. La vittima è rimasta schiacciata da un camion mentre si trovava all’interno di un appezzamento di terreno agricolo.

Nonostante la macchina dei soccorsi si sia messa in moto tempestivamente, le ferite riportate sono apparse sin da subito disperate. I tentativi di rianimazione proseguiti durante la corsa verso l’ospedale non hanno dato l’esito sperato: l’uomo è giunto al presidio sanitario quando ormai non c’era più nulla da fare.

Sull’episodio hanno aperto un’indagine i poliziotti del Commissariato di Lanusei. Gli agenti sono attualmente impegnati nell’effettuare i rilievi tecnici sul luogo dell’incidente e nell’ascoltare le persone informate sui fatti, con l’obiettivo di fare piena luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità nella manovra del mezzo pesante.

