Navi russe davanti alla Sardegna, Fitto: “Garantire rispetto dei confini nazionali”

Il vicepresidente esecutivo della Commissione UE con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto ha parlato del caso delle navi russe

In occasione dell’apertura del 464° anno accademico presso l’Ateneo di Sassari, il vicepresidente esecutivo della Commissione UE con delega alla Coesione e alle Riforme, Raffaele Fitto, ha sottolineato l’urgenza di tutelare l’integrità territoriale e la stabilità geopolitica.

A margine dell’evento inaugurale svoltosi stamane, l’esponente del governo europeo ha dichiarato: “Evidente che il rispetto dei confini internazionali deve essere garantito ma soprattutto anche la sicurezza nazionale ed europea penso che giorno dopo giorno si dimostri come essenziale e fondamentale”.

Il gruppo navale, composto dal cacciatorpediniere Severomorsk, dalla nave da rifornimento Kama e dal cargo Sparta IV, è attualmente nel mirino di una fregata della Marina Militare, di un velivolo ATR 72MP dell’Aeronautica e della Nato; le navi russe da qualche giorno si spostano “a pendolo” dinnanzi le coste dell’Ogliastra.