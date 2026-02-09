Frana sulla Statale 292 ad Alghero, carreggiata invasa da grossi massi

Momenti di apprensione questa mattina lungo la Statale 292, nel tratto che collega Alghero a Villanova Monteleone, a causa di una frana che ha interessato la carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 6.15, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta al chilometro 8 per uno smottamento che ha provocato la caduta di diversi massi. I detriti hanno invaso una corsia, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli e causando inevitabili rallentamenti alla circolazione.

I Vigili del fuoco, una volta sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo delle macchine operatrici dell’Anas, incaricate della rimozione dei massi e del ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, non si registrano feriti né veicoli coinvolti. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di verifica del tratto interessato.

