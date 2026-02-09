Prima pagina Frana sulla Statale 292 ad Alghero, carreggiata invasa da grossi massi

Frana sulla Statale 292 ad Alghero, carreggiata invasa da grossi massi

Frana all’alba sulla Statale 292 tra Alghero e Villanova Monteleone: grossi massi invadono la carreggiata

Di
Redazione Cagliaripad
-

Momenti di apprensione questa mattina lungo la Statale 292, nel tratto che collega Alghero a Villanova Monteleone, a causa di una frana che ha interessato la carreggiata.

L’allarme è scattato intorno alle 6.15, quando la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Alghero è intervenuta al chilometro 8 per uno smottamento che ha provocato la caduta di diversi massi. I detriti hanno invaso una corsia, rendendo difficoltoso il transito dei veicoli e causando inevitabili rallentamenti alla circolazione.

I Vigili del fuoco, una volta sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area in attesa dell’arrivo delle macchine operatrici dell’Anas, incaricate della rimozione dei massi e del ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.

Fortunatamente, secondo quanto riferito, non si registrano feriti né veicoli coinvolti. Sul luogo dell’intervento sono arrivati anche i Carabinieri e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle operazioni di verifica del tratto interessato.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE