La dea bendata bacia Cagliari: vincita da 20.000€ al 10eLotto

Nel concorso del 10eLotto di sabato 7 febbraio, la Sardegna festeggia grazie a un fortunato giocatore del capoluogo che è riuscito a centrare un "9" da ben 20.000 euro

Crediti foto: Ansa

La dea bendata fa tappa a Cagliari. Nel concorso del 10eLotto di sabato 7 febbraio, la Sardegna festeggia grazie a un fortunato giocatore del capoluogo che è riuscito a centrare un “9” da ben 20.000 euro.

L’estrazione di sabato si è confermata particolarmente generosa a livello nazionale, con un montepremi complessivo distribuito che ha superato i 15 milioni di euro.

Sale così a 450,4 milioni il valore totale dei premi erogati dal concorso dall’inizio dell’anno, confermando il trend positivo del gioco in tutto il Paese.

