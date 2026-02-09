Lite familiare a Cagliari, minaccia il fratello con un coltello: arrestato

Momenti di forte tensione nella serata di ieri a Cagliari, dove una richiesta d’aiuto giunta al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Sezione Radiomobile per un’aggressione tra familiari conviventi.

Giunti rapidamente nell’abitazione segnalata, i militari hanno bloccato un 49enne disoccupato, residente in città e già noto alle Forze dell’Ordine, sorpreso mentre inveiva contro il fratello, rivolgendogli pesanti minacce.

Dai successivi accertamenti è emerso un quadro di tensione domestica che, secondo quanto ricostruito, si sarebbe protratto da tempo. La vittima avrebbe infatti subito per anni vessazioni e intimidazioni, oltre a episodi di percosse e danneggiamenti all’interno dell’abitazione, con la distruzione di suppellettili e oggetti di uso quotidiano.

L’ultimo episodio, nato per motivi ritenuti futili, avrebbe avuto un’escalation particolarmente grave. Il 49enne avrebbe infatti impugnato un coltello da cucina per minacciare il congiunto, costringendolo a richiedere l’immediato intervento delle forze dell’ordine per evitare conseguenze peggiori.

Una volta ricostruita la vicenda, l’uomo è stato condotto in caserma per le formalità di rito e successivamente trasferito presso la Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

