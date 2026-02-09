Berchidda, due donne disperse durante il trekking: salvate dalla Forestale

Un’escursione verso le bellezze naturali del Rio Alinedu si è conclusa con un sospiro di sollievo nella serata del 6 febbraio. Due donne, impegnate in un trekking diretto alla spettacolare cascata Su Pisciale, hanno perso l’orientamento tra le campagne di Berchidda, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

L’allarme è scattato tramite il numero di emergenza ambientale 1515, che ha attivato la sala operativa del Corpo Forestale di Tempio Pausania. Le escursioniste si erano smarrite in località Terra Mala, un’area resa ancora più impervia dalle recenti piogge che, se da un lato hanno reso la cascata imponente, dall’altro hanno reso il terreno scivoloso e i sentieri meno visibili.

Le operazioni di ricerca sono state condotte in sinergia dalla stazione Forestale di Berchidda e dai Vigili del Fuoco di Sassari, con il prezioso aiuto di un residente locale che, conoscendo profondamente la zona, ha guidato le pattuglie nei punti più critici. Il ritrovamento è avvenuto alle 19:20: le due donne, nonostante lo spavento, sono state trovate in buone condizioni fisiche. Il tempismo dei soccorsi è stato fondamentale per evitare che l’oscurità imminente e il freddo notturno trasformassero lo smarrimento in una situazione di ipotermia. Dopo essere state messe in sicurezza, le escursioniste sono state scortate alla propria vettura per rientrare a casa.

