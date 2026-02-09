Porto Torres, controlli serrati dei Carabinieri: cocaina rinvenuta vicino a un circolo

Le forze dell'ordine hanno rinvenuto nei pressi di un circolo ricreativo un involucro con 4,1 grammi di cocaina e 3 bilancini di precisione

L’azione di monitoraggio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Porto Torres ha subito un’importante accelerazione nelle ultime ore. Attraverso una serie di posti di blocco e ispezioni mirate, i militari hanno setacciato le principali arterie stradali e i luoghi di aggregazione del centro turritano, con l’obiettivo di garantire l’ordine pubblico e scoraggiare attività criminali.

Il bilancio delle operazioni parla di 151 individui identificati e 49 mezzi ispezionati. Durante queste verifiche, l’attenzione degli investigatori si è concentrata sul contrasto allo spaccio e al consumo di stupefacenti: cinque persone sono state infatti segnalate alla Prefettura dopo essere state trovate in possesso di diverse tipologie di droghe per uso personale.

Particolarmente rilevante è stato il controllo eseguito nei pressi dei circoli ricreativi della zona. In uno di questi sopralluoghi, i Carabinieri hanno setacciato le pertinenze esterne di un locale, rinvenendo un involucro contenente 4,1 grammi di cocaina. Insieme alla sostanza, sono stati sequestrati tre bilancini di precisione, prova inequivocabile di un’attività di pesatura e confezionamento delle dosi destinata al mercato locale.

