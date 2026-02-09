Nuova continuità aerea della Sardegna, biglietti in vendita per 5 rotte

Il nuovo assetto dei voli agevolati tra la Sardegna e la penisola è ufficialmente decollato. Durante l’ultimo weekend, le compagnie aeree hanno aperto le vendite dei biglietti per le cinque tratte principali che hanno ricevuto offerte valide. Questo passaggio sancisce il debutto del nuovo schema di continuità territoriale, che diventerà operativo a tutti gli effetti il 29 marzo 2026, in coincidenza con l’avvio della stagione aeronautica estiva (IATA Summer).

Ecco come verranno gestiti i collegamenti dai tre scali sardi a partire dalla fine di marzo:

Da Cagliari: I voli verso Roma Fiumicino e Milano Linate saranno gestiti da Aeroitalia. Nota importante per la rotta sulla Capitale: il servizio verrà garantito dal vettore senza richiedere contributi pubblici (oneri di compensazione).

Da Olbia: Anche per lo scalo gallurese la protagonista è Aeroitalia, che coprirà sia Roma Fiumicino che Milano Linate. Entrambi i collegamenti saranno operati in regime di libero mercato, ovvero senza sussidi economici regionali.

Da Alghero: Il collegamento verso Roma Fiumicino rientra nel nuovo modello di continuità territoriale. Per quanto riguarda invece la rotta su Milano Linate, il servizio rimarrà temporaneamente nelle mani di ITA Airways, che opererà in regime di proroga del vecchio bando in attesa che venga indetta e assegnata una nuova procedura di gara specifica.

