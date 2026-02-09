Roma-Cagliari, le formazioni ufficiali: difesa rossoblù inedita

È ormai tutto pronto allo stadio Olimpico per il posticipo della 24ª giornata di Serie A: Roma-Cagliari scatta questa sera alle 20.45 e promette intensità, duelli e punti pesanti in palio.

Il Cagliari si presenta nella capitale con entusiasmo e grande fiducia, trascinato da una striscia positiva di tre successi consecutivi che ha rilanciato morale e classifica. La Roma, invece, cerca riscatto dopo l’ultimo passo falso e dovrà affrontare l’impegno con diverse defezioni.

A pesare maggiormente sulle scelte di Gasperini sono le assenze nel reparto offensivo: non saranno disponibili Dovbyk, Dybala, El Shaarawy e Robinio Vaz. Anche Fabio Pisacane deve fare i conti con numerosi indisponibili. Oltre ai lungodegenti Belotti, Felici e Folorunsho, resteranno fuori anche Mina, Borrelli e Deiola.

Le formazioni ufficiali

Nel Cagliari, spazio a una linea difensiva composta da Zé Pedro, Dossena e Rodriguez, mentre in mezzo al campo viene confermato Gaetano in cabina di regia, supportato da Adopo e Mazzitelli. In avanti la coppia scelta è quella formata da Esposito e Kilicsoy.

I padroni di casa si affidano in difesa a Mancini, Ndicka e Ghilardi, mentre in attacco Malen sarà supportato da Soulé e Pellegrini.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen.

Allenatore: Gasperini.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Mazzitelli, Adopo, Gaetano, Obert; Esposito, Kilicsoy.

Allenatore: Pisacane.

