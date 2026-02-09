Roma-Cagliari 2-0, Malen riporta i rossoblù con i piedi per terra

Il Cagliari chiude la serie di vittorie consecutive e cade all’Olimpico contro la Roma. La gara finisce 2-0, decisa da un incontenibile Malen e da una superiorità fisica e tecnica dei giallorossi, che dominano dall’inizio alla fine.

La gara inizia in salita per Dossena, al rientro dal primo minuto, ma in difficoltà contro Malen. Al 15′ Rodriguez effettua un retropassaggio, ma Caprile controlla male e per un soffio si salva da una frittata clamorosa. Al 25′ la Roma stappa la partita proprio con Malen, che brucia Dossena e con uno scavetto supera Caprile. I giallorossi sono padroni del gioco e i sardi faticano a uscire dalla propria metà campo, rischiando più volte il doppio svantaggio.

La ripresa comincia senza cambi, ma al 55′ Gasperini gioca la carta Zaragoza, nuovo acquisto attesissimo. Pochi minuti dopo Pisacane risponde mandando in campo Sulemana per Mazzitelli. La situazione per i rossoblù non migliora e al 65′ la Roma trova il raddoppio ancora con Malen, che su un’azione personale di Celik mette un pallone al centro per l’olandese che sorprende di nuovo Dossena.

Entrano anche Pavoletti e Idrissi per Kilicsoy ed Esposito, molto spenti. Il copione resta invariato e nonostante una traversa di Sulemana e una zampata in area di Dossena, il Cagliari non trova il gol per riaprire la gara. Si interrompe a tre la striscia di vittorie consecutive.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it