Cagliari, lavori sulla rete elettrica: cambia la viabilità in zona viale La Plaia

Modifiche alla circolazione stradale a Cagliari nelle vie vico II La Plaia, viale La Plaia e via San Paolo. A partire da martedì 11 febbraio e fino a venerdì 13 marzo 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori sulla rete elettrica.

Nel dettaglio, nel vico II La Plaia, dall’11 al 23 febbraio 2026, nella fascia oraria 8-18, sarà attuato un restringimento della carreggiata nel tratto interessato dall’intervento. Previsti anche il limite di velocità a 30 km/h, il divieto di sorpasso e il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati.

Limitazioni analoghe interesseranno anche il viale La Plaia, dove i lavori si svolgeranno dall’11 febbraio al 13 marzo 2026, nella fascia oraria 9-18. Anche in questo caso sono previsti restringimenti, limite di velocità a 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada.

Infine, nella via San Paolo, le modifiche alla viabilità saranno attive dal 23 febbraio al 7 marzo 2026, sempre tra le 9 e le 18, con le stesse prescrizioni: restringimento della carreggiata, limite a 30 km/h, divieto di sorpasso e divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati.

Durante l’intero periodo dei lavori sarà comunque garantito il transito pedonale in sicurezza, con percorsi dedicati.

