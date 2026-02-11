Ciclone Harry, in arrivo i primi bandi per i ristori dei danni causati

Entrano nel vivo le procedure per risarcire i cittadini colpiti dalla furia del ciclone Harry, che nei giorni scorsi ha flagellato il litorale sud-orientale dell’isola. La Regione Sardegna ha infatti confermato l’imminente pubblicazione dei primi bandi destinati ai privati, un annuncio arrivato durante l’audizione odierna presso l’ottava commissione Ambiente della Camera.

A fare il punto sulla situazione è stata l’assessora dell’Ambiente Rosanna Laconi, la quale, affiancata dal vertice della Protezione Civile regionale Mauro Merella, ha illustrato il piano di intervento ai parlamentari. Per accelerare l’iter dei primi 5,5 milioni di euro già stanziati dalla Giunta Todde, l’amministrazione ha deciso di replicare il modello burocratico snello già adottato con successo dopo l’alluvione di Bitti del 2020.

Rispondendo alle sollecitazioni del deputato Gianni Lampis, l’assessora ha ribadito l’estrema urgenza di dare ossigeno a famiglie e imprese, confermando che i bandi sono in uscita proprio in queste ore. Resta però imponente la sfida della ricostruzione totale: secondo le stime aggiornate portate all’attenzione del Governo, i danni complessivi causati dal ciclone oscillano tra i 200 e i 280 milioni di euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it