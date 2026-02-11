Tensione a Sassari, minaccia le guardie e spacca i vetri di una clinica infantile

Momenti di forte tensione si sono vissuti presso la clinica Materno Infantile dell’Aou di Sassari, dove un uomo, già conosciuto dagli uffici di polizia, è stato tratto in arresto dopo un violento exploit di aggressività.

Tutto ha avuto inizio quando il soggetto si è presentato all’ingresso della struttura sanitaria in evidente stato di alterazione psicofisica. Nonostante il fermo diniego delle guardie giurate, che gli impedivano l’accesso poiché privo di una valida giustificazione, l’uomo ha dato dato il via a una serie di pesanti minacce di morte rivolte sia al personale di vigilanza che ai presenti.

Dopo un primo allontanamento, l’aggressore è tornato sul posto armato di una grossa pietra, scagliandola con violenza contro l’ingresso della clinica e mandando in frantumi la porta a vetri. L’intervento immediato degli agenti della Sezione Volanti ha permesso di individuare rapidamente l’uomo nelle vicinanze e di procedere con l’arresto in flagranza per i danni causati e le condotte minacciose.

