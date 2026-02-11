Turismo, nel 2025 record in Sardegna: registrate oltre 20 milioni di presenze

Sul fronte delle nazionalità, i turisti tedeschi guidano la classifica delle presenze estere, seguiti dai visitatori provenienti da Francia, Svizzera e Regno Unito

La Sardegna archivia un 2025 da incorniciare, polverizzando ogni precedente primato nel settore turistico e consolidando il proprio appeal internazionale con oltre 20 milioni di presenze complessive. I dati evidenziano una crescita travolgente, con gli arrivi che hanno superato la soglia dei 5 milioni, segnando un incremento del 15% rispetto all’annata precedente. Particolarmente rilevante appare la tendenza alla destagionalizzazione, testimoniata da un afflusso costante di viaggiatori anche nei mesi di gennaio e aprile, tradizionalmente considerati di bassa stagione.

Questo boom di richieste è stato sostenuto da un potenziamento strutturale del sistema dell’accoglienza, che ha visto la capacità ricettiva dell’isola espandersi del 30%.

Sul fronte delle nazionalità, i turisti tedeschi guidano la classifica delle presenze estere, seguiti dai visitatori provenienti da Francia, Svizzera e Regno Unito, mentre il mercato interno vede la Sardegna confermarsi come meta prediletta per i vacanzieri in arrivo da Lombardia e Lazio. A corroborare questo scenario di successo contribuiscono le statistiche del sistema aeroportuale regionale, che nel corso del 2025 ha gestito il transito di oltre 11 milioni di passeggeri, registrando un aumento del 5% nei flussi rispetto ai dodici mesi precedenti.

