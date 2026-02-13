Maltempo e forte vento nel cagliaritano: oggi oltre 100 richieste di soccorso

Non si placa l’emergenza maltempo nel Sud Sardegna, dove il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari è impegnato in una vera e propria corsa contro il tempo per far fronte ai danni causati dalle violente raffiche di vento. Il bollettino aggiornato alle ore 12:00 di oggi, venerdì 13 febbraio 2026, delinea uno scenario critico sia nel capoluogo che nell’intera provincia.

Dalle prime ore del mattino sono già stati portati a termine oltre 20 soccorsi urgenti, ma la pressione sulla sala operativa resta altissima: sono infatti più di 90 le richieste in attesa di essere evase. Gli interventi riguardano principalmente la rimozione di alberi abbattuti e lo smantellamento di pannelli fotovoltaici sradicati dalla forza del vento. Parallelamente, le squadre sono al lavoro per verificare la tenuta strutturale di diversi edifici, rimuovendo cornicioni e intonaci pericolanti per salvaguardare la pubblica incolumità.

Criticità si registrano anche sul fronte delle infrastrutture, con numerose segnalazioni di cavi elettrici tranciati e pali del telefono abbattuti lungo le strade principali. Per gestire questa ondata di chiamate, sono attualmente mobilitate 10 squadre di pronto intervento, composte dal personale della sede centrale di viale Guglielmo Marconi e dai vari distaccamenti dislocati sul territorio provinciale.

