Domani picco di maltempo in Sardegna: scatta l’allerta arancione

Il maltempo non concede tregua alla Sardegna e la Protezione Civile ha appena innalzato il livello di guardia su gran parte del territorio isolano. In data odierna, il Centro Funzionale Decentrato ha emesso un nuovo bollettino di allerta che entrerà in vigore alle ore 18:00 di oggi, venerdì 13 febbraio, e resterà valido fino alla mezzanotte di domani, sabato 14 febbraio 2026. La situazione appare particolarmente delicata nelle zone centro-orientali e meridionali, dove la criticità è stata classificata con il codice arancione per rischio idraulico e idrogeologico.

Nello specifico, le aree del Flumendosa Flumineddu e del Campidano sono sotto osservazione per una criticità moderata di tipo idraulico, mentre per il Tirso e il Montevecchio Pischinappiu l’allerta arancione riguarda il potenziale rischio idrogeologico. Nel resto dell’Isola, incluse le zone dell’Iglesiente e del Logudoro, vige invece il codice giallo, segno di una criticità ordinaria che richiede comunque estrema cautela.

Le autorità raccomandano la massima prudenza negli spostamenti, invitando i cittadini a evitare i sottopassi e le zone limitrofe ai corsi d’acqua, poiché le piogge persistenti potrebbero causare repentini innalzamenti dei livelli dei fiumi e locali smottamenti del terreno.

