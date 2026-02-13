Il Sarrabus falcidiato dal forte vento: gravi danni alle linee elettriche

Il territorio del Sarrabus sta vivendo ore di estrema criticità, piegato da un’ondata di maltempo che ha raggiunto il suo apice nella giornata odierna. Dopo le già difficili condizioni climatiche causate dal ciclone dei giorni scorsi, la zona è stata investita da una tempesta di vento di inusitata violenza, con raffiche che hanno oltrepassato la soglia dei 120 km/h, lasciando dietro di sé una scia di devastazione.

Le forze in campo, composte da squadre di operai specializzati e reparti delle forze dell’ordine, sono impegnate senza sosta anche in questi minuti. La priorità assoluta è il ripristino dell’erogazione elettrica, interrotta in vaste aree a causa dei seri danni riportati dai tralicci e dalle infrastrutture di rete.

Parallelamente, si procede a ritmo serrato per mettere in sicurezza le strade e gli spazi pubblici, rispondendo a una mole impressionante di richieste d’aiuto. È stata una giornata di sforzi incessanti per arginare i danni e garantire l’incolumità dei cittadini, in un contesto che ha messo seriamente alla prova la resilienza dell’intero territorio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it