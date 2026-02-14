Mattarella a Nuoro, omaggio a Grazia Deledda: “Opere di perenne attualità”

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato al Teatro Eliseo di Nuoro alla cerimonia per il centenario del conferimento del Premio Nobel per la Letteratura a Grazia Deledda, prima donna italiana a ricevere il prestigioso riconoscimento nel 1926.

La commemorazione si è aperta con l’esecuzione dell’Inno nazionale, seguita dagli interventi istituzionali del sindaco di Nuoro Emiliano Fenu e della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde, che hanno sottolineato il valore culturale e identitario della figura della scrittrice.

Nel corso della serata hanno portato il loro contributo lo scrittore Marcello Fois, la presidente dell’Associazione internazionale critici letterari Neria De Giovanni, il professor Dino Manca, docente di filologia della letteratura italiana all’Università di Sassari, e la professoressa Stefania Lucamante, docente di Letteratura italiana contemporanea all’Università di Cagliari.

Gli interventi sono stati intervallati da un momento musicale particolarmente significativo: gli studenti del Liceo Musicale di Nuoro hanno eseguito il celebre brano “Non potho reposare”, rendendo omaggio alla tradizione culturale dell’isola.

Il Capo dello Stato ha quindi ricordando l’impatto personale e universale dell’opera della scrittrice. Mattarella ha raccontato di aver riletto recentemente due romanzi di Deledda, confermando l’attualità del suo messaggio letterario. “Questa estate in vacanza ho portato con me in montagna alcuni libri da leggere, alcuni recenti, altri da rileggere” le parole riportate dall’Ansa. “Tra questi due di Grazia Deledda, ‘Il vecchio della montagna’ e ‘Canne al vento’. Li avevo letti da giovane studente, il che vuol dire molti decenni addietro. Ho ritrovato le medesime emozioni, le stesse impressioni che allora avevo registrato, trovando conferma della perenne modernità dell’opera di Grazia Deledda”.

Al termine della cerimonia, il Presidente della Repubblica ha visitato la casa natale di Grazia Deledda, completando una giornata simbolica per Nuoro e per tutta la Sardegna, nel segno di una delle voci più autorevoli della letteratura italiana del Novecento.

