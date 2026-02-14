Sant’Antioco, ladri in casa mentre l’anziana dorme: tre giovani fermati

Paura per una pensionata di 90 anni residente nel centro di Sant’Antioco, ma il rapido intervento dei Carabinieri della Stazione locale e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia ha evitato conseguenze gravi, portando al fermo di tre giovani ritenuti responsabili di un furto in abitazione.

L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando un vicino, insospettito da rumori provenienti dall’appartamento accanto, ha contattato il Numero Unico di Emergenza 112. I militari, arrivati in pochi minuti, hanno trovato segni evidenti di effrazione sulla porta d’ingresso, confermando immediatamente i sospetti.

Una volta entrati nell’abitazione, i Carabinieri avrebbero notato uno dei soggetti tentare la fuga all’interno delle stanze. È quindi scattata una perlustrazione accurata dell’edificio, conclusa con l’individuazione dei tre presunti responsabili, nascosti in una stanza al secondo piano.

Secondo quanto ricostruito, si tratta di un 18enne e un 21enne del posto, entrambi già noti alle forze dell’ordine, e di un 17enne. Tutta l’operazione si è svolta in tempi rapidissimi, mentre la proprietaria dell’appartamento continuava a dormire nella propria camera da letto, ignara della presenza dei ladri.

Durante la perquisizione i militari hanno rinvenuto una piccola somma di denaro e diversi oggetti appena sottratti, che sono stati recuperati e restituiti all’anziana vittima.

I due maggiorenni sono stati arrestati in flagranza e posti ai domiciliari, mentre il minorenne è stato accompagnato e affidato ai familiari, restando a disposizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e di quella minorile. Le udienze di convalida risultano fissate per la mattinata odierna.

