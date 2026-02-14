Verso Cagliari-Lecce: torna Yerry Mina, ancora fuori Folorunsho

Il Cagliari si prepara al match della 27a giornata di Serie A che si disputerà lunedì 16 febbraio alle ore 20:45, alla Unipol Domus contro il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco.
Buone notizie per il tecnico rossoblù Fabio Pisacane che avrà nuovamente a disposizione il centrale difensivo colombiano Yerry Mina, assente dall’elenco dei convocati per la trasferta di Roma a causa di problemi fisici.
Niente da fare per il rientro di Michael Folorunsho che, salvo clamorose sorprese, non dovrebbe prendere parte alla gara contro i salentini: per lui ancora lavori atletici per recuperare dall’infortunio al ginocchio. Non sarà del match anche il vice capitano Alessandro Deiola.
