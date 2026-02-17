Collegamento Sardegna-Macedonia, annunciata la rotta Alghero-Skopje

La nuova rotta avrà il suo primo volo il 18 luglio 2026; la compagnia ha previsto due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato

La Riviera del Corallo accorcia le distanze con l’Europa dell’Est. Wizz Air ha ufficializzato oggi il lancio del nuovo collegamento diretto tra l’aeroporto di Alghero e Skopje, capitale della Macedonia del Nord.

La mossa conferma la volontà del vettore low-cost di investire sulla Sardegna come hub strategico per il turismo internazionale.

Il nuovo volo sarà operativo a partire dal 18 luglio 2026, giusto in tempo per il picco della stagione estiva. La compagnia ha previsto due frequenze settimanali, ogni martedì e sabato, offrendo così una soluzione versatile sia per i viaggiatori sardi diretti verso i Balcani, sia per i turisti macedoni pronti a scoprire le spiagge del nord-ovest dell’Isola.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it