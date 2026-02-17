Shock a Olbia, rinvenuto un cadavere in mare: si tratta di un 88enne

Il corpo è stato rinvenuto nello specchio di mare antistante il molo dell’Isola Bianca, nei pressi del cantiere Sardinia Yacht Service

Si è conclusa nel modo più tragico la vicenda di Giovanni Moscatelli, l’anziano di 88 anni originario di Tarquinia del quale non si avevano più notizie dall’11 febbraio scorso. Il suo corpo è stato rinvenuto nelle acque del golfo interno di Olbia, precisamente nello specchio di mare antistante il molo dell’Isola Bianca, nei pressi del cantiere Sardinia Yacht Service.

Il recupero della salma è stato portato a termine dagli uomini della Capitaneria di Porto, che hanno perlustrato l’area dopo l’avvistamento. La ricostruzione degli ultimi giorni di vita dell’uomo delinea un quadro di profonda fragilità: partito da Civitavecchia, Moscatelli aveva accusato un malore durante la navigazione verso la Sardegna.

Una volta sbarcato, era stato accompagnato dai soccorritori all’ospedale Giovanni Paolo II per accertamenti, ma si era allontanato arbitrariamente dalla struttura sanitaria poco dopo il ricovero, svanendo nel nulla fino al triste ritrovamento di oggi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it