Sartiglia, non sarebbero gravi le condizioni del cavaliere caduto da cavallo

Il cavaliere Stefano Spiga si trova attualmente presso l’ospedale San Martino di Oristano, dove i medici lo tengono sotto stretto monitoraggio in seguito alla brutta caduta avvenuta durante la giornata di ieri, domenica 15 febbraio 2026. L’incidente si è verificato proprio nelle fasi conclusive delle pariglie in via Mazzini, un momento di grande intensità acrobatica che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso.

Il responso clinico parla di quattro fratture costali, una diagnosi che impone riposo e osservazione costante per scongiurare complicazioni respiratorie. Tuttavia, gli esami strumentali e la Tac effettuata d’urgenza hanno dato esito negativo per quanto riguarda traumi agli organi interni o lesioni midollari, portando una ventata di ottimismo tra i familiari e gli appassionati della Sartiglia.

Nonostante il dolore e la dinamica impressionante del capitombolo, il quadro clinico complessivo appare rassicurante rispetto ai timori iniziali.

