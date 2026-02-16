Verso Cagliari-Lecce, i precedenti in Sardegna: bilancio a favore dei rossoblù

Quella di stasera alla Unipol Domus, ore 20:45, che concluderà la 27a giornata di Serie A sarà la 15esima sfida in Sardegna tra le due squadre

Il Cagliari di mister Fabio Pisacane scende in campo questa sera nel match conclusivo della 27a giornata di Serie A. Alla Unipol Domus, ore 20:45, arriva il Lecce dell’ex Eusebio Di Francesco.

Quella di oggi sarà la 15esima sfida tra rossoblù e giallorossi in Sardegna nella loro storia, in tutte le competizioni: Serie A, Serie B e Coppa Italia.

Il bilancio dei 14 precedenti sorride agli isolani che contano 6 vittorie contro le 2 dei salentini; in altrettante 6 occasioni il match è terminato sul punteggio di parità. L’ultimo incrocio tra Cagliari e Lecce sull’Isola risale al 19 gennaio 2025 quando la squadra padrona di casa si impose con un sonoro 4-1 nei confronti degli ospiti.

