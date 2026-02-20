Ales, 59enne trovato morto nella sua abitazione: decesso a causa di un malore

A far scattare i soccorsi è stata l'insolita presenza di numerose luci lasciate accese all'interno della casa, un dettaglio che ha insospettito i vicini

Un malore fatale sarebbe la causa del decesso di Gian Luigi Fois, il cinquantanovenne rinvenuto privo di vita ieri nella sua abitazione ad Ales. Gli accertamenti medici condotti sulla salma hanno confermato le cause naturali della morte, permettendo la restituzione del corpo ai familiari per le esequie. La notizia ha destato profonda commozione in tutta la comunità della Marmilla, dove l’uomo era molto conosciuto.

Il ritrovamento è avvenuto nel cuore della notte tra mercoledì e giovedì scorso. A far scattare i soccorsi è stata l’insolita presenza di numerose luci lasciate accese all’interno della casa, un dettaglio che ha insospettito i vicini.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118, i quali però non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso.

