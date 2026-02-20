Neonata in pericolo di vita: volo d’urgenza Alghero-Genova

Dopo l'atterraggio a Genova, la neonata è stata prontamente trasferita in ambulanza all'ospedale pediatrico Gaslini

Si è conclusa con successo nella notte del 20 febbraio una delicata operazione di soccorso aereo che ha permesso il trasferimento d’urgenza di una neonata in gravi condizioni dalla Sardegna alla Liguria. La piccola paziente, precedentemente assistita presso il Santissima Annunziata di Sassari, è stata imbarcata su un velivolo G650 del 31º Stormo di Ciampino decollato dall’aeroporto di Alghero.

Il volo salvavita, reso necessario dall’imminente pericolo di vita della bambina, è stato coordinato dalla Sala Situazioni dell’Aeronautica Militare su attivazione della Prefettura di Sassari e previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dopo l’atterraggio a Genova, avvenuto poco dopo la mezzanotte, la neonata è stata prontamente trasferita in ambulanza all’ospedale pediatrico Gaslini per ricevere le cure specialistiche necessarie. L’intervento ha visto la partecipazione di un’équipe medica dedicata e della madre della piccola.

