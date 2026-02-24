Prima pagina Cagliari, Mazzitelli out contro il Parma: distrazione di basso grado al soleo

Il centrocampista classe 1995 è stato costretto al cambio al minuto 42' della sfida contro la Lazio per problemi muscolari

Crediti foto: Luca Mazzitelli - Instagram

Dall’infermeria rossoblù non giungono notizie confortanti per mister Fabio Pisacane in vista dello scontro diretto di venerdì 27 febbraio contro il Parma di Cuesta.

Il centrocampista classe 1995, Luca Mazzitelli, si è sottoposto ad accertamenti strumentali dopo che è stato costretto a lasciare il campo al minuto 42′ della sfida contro la Lazio per problemi muscolari.

Gli esami hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo della gamba sinistra; il giocatore ha iniziato subito le terapie con i tempi di recupero che si aggirano intorno ai 20/25 giorni.

