Cagliari, cortei non autorizzati e scontri: la Procura indaga 91 persone

La Procura della Repubblica di Cagliari ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini a carico di 91 manifestanti, finiti nel mirino della Digos a seguito delle tensioni sociali che hanno scosso il capoluogo sardo lo scorso autunno. Il provvedimento giunge al termine di una complessa attività di identificazione legata a due distinti filoni di protesta: le mobilitazioni pro-Palestina e il presidio organizzato per contrastare la convention del movimento radicale Blocco Studentesco.

Il castello accusatorio si fonda su una serie di condotte giudicate illecite durante i cortei. Nello specifico, agli indagati vengono contestati, a vario titolo, il blocco della circolazione stradale e la compromissione del regolare servizio di trasporto pubblico, oltre all’ipotesi di resistenza aggravata a pubblico ufficiale.

Le indagini mirano a fare chiarezza sugli episodi di disordine urbano che avevano paralizzato alcune arterie cittadine, trasformando la libera espressione del dissenso in un caso giudiziario che ora si avvia verso la fase processuale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it