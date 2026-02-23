Province Oristano Centenari di Sardegna, Siamanna in festa per la signora Adelina Serra

Grande festa a Siamanna per i cento anni della signora Adelina Serra a cui è stata conferita una targa ricordo per questo fantastico traguardo

Crediti foto: Comune di Siamanna

Il Comune di Siamanna festeggia il compleanno della signora Adelina Serra, nata il 22 febbraio 1926, che nella giornata di ieri ha tagliato il traguardo dei 100 anni.

Adelina Serra, in giovane età, partì per lavorare al Nord Italia, più precisamente a Milano, salvo tornare successivamente nel corso della propria vita al suo paese d’origine, Siamanna.

L’Amministrazione comunale, nel nome del primo cittadini Melas e l’assessora Orrù, hanno voluto celebrare questo fantastico traguardo con la consegna di una targa.

