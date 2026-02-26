Mobilità aerea Sardegna, nel 2025 superati 11 milioni di passeggeri

L’analisi del trasporto aereo in Sardegna nel triennio compreso tra il 2023 e il 2025 evidenzia uno sviluppo estremamente dinamico, culminato nel superamento della soglia degli 11 milioni di viaggiatori totali nell’ultimo anno e una crescita complessiva dell’8,6%. Focalizzando l’attenzione sui voli nazionali, il 2023 si era chiuso con 6.539.602 passeggeri, volume che ha subito un’impennata decisa nel 2024 raggiungendo quota 7.082.072, con un balzo in avanti dell’8,3%. Il consolidamento di questa tendenza si è manifestato nel 2025, anno in cui il dato si è attestato a 7.101.071 unità, segnando un ulteriore, seppur lieve, progresso dello 0,3%.

In questo scenario, la continuità territoriale soggetta a oneri di servizio pubblico (OSP) ha giocato un ruolo trainante, specialmente nel passaggio tra il primo e il secondo anno del triennio, quando l’utenza è balzata dai 2.338.163 passeggeri del 2023 ai 2.814.878 del 2024, con un incremento percentuale a doppia cifra del 20,4%. Tale flusso ha mantenuto una traiettoria positiva anche nel 2025, toccando i 2.837.984 viaggiatori e registrando un timido +0,8%.

Parallelamente, il comparto del libero mercato nazionale ha mostrato una maggiore stabilità: dopo i 4.201.439 passeggeri del 2023 e il leggero aumento a 4.267.194 nel 2024, il settore ha subito una contrazione del 4,1% nel 2025 scendendo a 4.263.087 unità, valore che tuttavia non si discosta significativamente dai livelli di partenza del triennio.

