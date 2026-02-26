Regione Mobilità aerea Sardegna, nel 2025 superati 11 milioni di passeggeri

Mobilità aerea Sardegna, nel 2025 superati 11 milioni di passeggeri

L'analisi del trasporto aereo in Sardegna nel triennio compreso tra il 2023 e il 2025 evidenzia uno sviluppo estremamente dinamico

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Regione Sardegna

L’analisi del trasporto aereo in Sardegna nel triennio compreso tra il 2023 e il 2025 evidenzia uno sviluppo estremamente dinamico, culminato nel superamento della soglia degli 11 milioni di viaggiatori totali nell’ultimo anno e una crescita complessiva dell’8,6%. Focalizzando l’attenzione sui voli nazionali, il 2023 si era chiuso con 6.539.602 passeggeri, volume che ha subito un’impennata decisa nel 2024 raggiungendo quota 7.082.072, con un balzo in avanti dell’8,3%. Il consolidamento di questa tendenza si è manifestato nel 2025, anno in cui il dato si è attestato a 7.101.071 unità, segnando un ulteriore, seppur lieve, progresso dello 0,3%.

In questo scenario, la continuità territoriale soggetta a oneri di servizio pubblico (OSP) ha giocato un ruolo trainante, specialmente nel passaggio tra il primo e il secondo anno del triennio, quando l’utenza è balzata dai 2.338.163 passeggeri del 2023 ai 2.814.878 del 2024, con un incremento percentuale a doppia cifra del 20,4%. Tale flusso ha mantenuto una traiettoria positiva anche nel 2025, toccando i 2.837.984 viaggiatori e registrando un timido +0,8%.

Parallelamente, il comparto del libero mercato nazionale ha mostrato una maggiore stabilità: dopo i 4.201.439 passeggeri del 2023 e il leggero aumento a 4.267.194 nel 2024, il settore ha subito una contrazione del 4,1% nel 2025 scendendo a 4.263.087 unità, valore che tuttavia non si discosta significativamente dai livelli di partenza del triennio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE