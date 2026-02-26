Pula, irregolarità sanitarie per dipendenti di un bar: denunciata la titolare

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato a piede libero la titolare di un’impresa di ristorazione a Pula, una donna di 51 anni, a seguito di una serie di verifiche mirate al rispetto delle norme sull’occupazione.

L’ispezione, eseguita presso i locali dell’attività, ha fatto emergere diverse carenze sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello specifico, i militari hanno accertato che la titolare non aveva provveduto a sottoporre il personale alle visite mediche di idoneità previste dalla legge e non aveva garantito ai dipendenti i necessari corsi di formazione e informazione sui rischi professionali legati alle loro mansioni.

Le violazioni riscontrate hanno portato all’erogazione di sanzioni pecuniarie per un totale che supera i 3.200 euro. Il fascicolo con i dettagli dell’indagine è stato inviato alla Procura della Repubblica di Cagliari per gli ulteriori passaggi giudiziari.

