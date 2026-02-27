Controlli antidroga alle sfilate di Carnevale: diverse denunce e segnalazioni

Il presidio della Guardia di Finanza si è concentrato nella città di Oristano ed esteso anche a Samugheo e Marrubiu

Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Oristano ha tracciato il bilancio di un’operazione straordinaria di monitoraggio del territorio condotta durante i festeggiamenti del Carnevale. L’attività, volta a prevenire l’illegalità e a garantire la sicurezza nelle zone di maggiore aggregazione, si è conclusa con una denuncia per spaccio e la segnalazione alla Prefettura di 14 consumatori (tra cui un minorenne).

Il momento cruciale dell’operazione è avvenuto alle porte della città, dove i militari, supportati dalle unità cinofile, hanno fermato un giovane a bordo di un motorino. Il controllo ha permesso di rinvenire un significativo quantitativo di hashish, contanti e bilancini. Le successive verifiche nell’abitazione del sospettato hanno portato al sequestro di ulteriori dosi, altro denaro e un’arma bianca.

Il presidio delle Fiamme Gialle non si è limitato al capoluogo, ma ha abbracciato anche i comuni di Samugheo e Marrubiu, focalizzandosi sulle aree più frequentate dai giovani e avvalendosi del supporto specializzato dei cani antidroga giunti dalla Compagnia Pronto Impiego di Cagliari.

