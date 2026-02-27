Elmas, lavoro in nero in una pasticceria: attività sospesa, titolare sanzionata

La mancanza di qualsiasi comunicazione obbligatoria o copertura assicurativa per il 50% della forza lavoro ha fatto scattare provvedimenti immediati

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno colpito il fenomeno del lavoro irregolare nell’hinterland del capoluogo, mettendo sotto la lente d’ingrandimento un laboratorio artigianale di pasticceria a Elmas.

L’ispezione ha rivelato una gestione del personale decisamente fuori norma: su due soli addetti impegnati nella produzione, uno è risultato essere completamente “in nero”. La mancanza di qualsiasi comunicazione obbligatoria o copertura assicurativa per il 50% della forza lavoro ha fatto scattare provvedimenti immediati nei confronti della legale rappresentante della cooperativa che gestisce il laboratorio.

Oltre all’applicazione della cosiddetta “maxisanzione”, i militari dell’Arma hanno imposto la sospensione istantanea dell’attività. Il conto totale delle sanzioni amministrative elevate alla proprietà ammonta a 4.450 euro, somma necessaria per sanare la posizione irregolare e permettere, eventualmente, la riapertura del laboratorio una volta messi a norma i contratti.

