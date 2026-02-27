Verso Parma-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla in Tv

Il Cagliari di Fabio Pisacane aprirà la 27a giornata del campionato di Serie A 2025/2026 in trasferta allo stadio Ennio Tardini di Parma; fischio d’inizio alle ore 20:45 sotto la direzione del sig. Luca Massimi.
I rossoblù arrivano allo scontro diretto con i ducali dopo il pareggio interno contro la Lazio per 0-0, mentre gli uomini di Cuesta giungono da una grandissima vittoria a San Siro contro il Milan. La squadra gialloblù, in classifica, è avanti di 3 lunghezze rispetto agli isolani che, in caso di vittoria, andrebbero così ad agganciarli a quota 32 punti.
Il match dello stadio Tardini sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Dazn.
Probabile formazione Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez, Obert; Adopo, Liteta, Sulemana; Palestra, Esposito; Kilicsoy.
Probabile formazione Parma (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Nicolussi Caviglia, Keita, Valeri; Strefezza, Pellegrino.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it