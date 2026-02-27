Nuovo stadio, Farris all’attacco: “Dov’è il Pef? Ritardi mettono a rischio Euro 2032”

Nuova polemica sul nuovo stadio di Cagliari. Dopo gli aggiornamenti della Figc sugli incontri con la Uefa e l’ottimismo del presidente Gabriele Gravina in vista di Euro 2032, il consigliere comunale Giuseppe Farris torna ad attaccare la Giunta guidata da Massimo Zedda.

Al centro delle critiche il Piano Economico Finanziario presentato a dicembre dal Cagliari Calcio. “Che fine ha fatto il Pef? Cosa attende ancora la Giunta per portarlo in Consiglio comunale? Cosa c’è da temere da una discussione pubblica? Non era questa l’amministrazione che si intestava la massima trasparenza?”, chiede Farris.

Secondo l’esponente della minoranza, i ritardi rischiano di compromettere non solo la candidatura della città per ospitare alcune gare dell’Europeo 2032, ma anche la stessa realizzazione dell’impianto, nonostante i finanziamenti pubblici già stanziati: 50 milioni di euro dalla Regione e 10 milioni dal Comune.

“La competenza a deliberare il Pef è del Consiglio comunale” sottolinea. “Se la Giunta avesse portato il documento in aula, alla luce del sole, probabilmente si sarebbe già arrivati a una conclusione”.

Farris richiama inoltre l’attenzione su possibili criticità normative. “L’assessore Macciotta è a conoscenza che, nell’ottobre 2025, la Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione contro l’Italia per violazione del principio di concorrenza e delle norme del Codice degli appalti in materia di finanza di progetto? E che il 6 febbraio 2026 la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato l’illegittimità del diritto di prelazione connesso al project financing? Possiamo affrontare questi problemi in Consiglio comunale e trovare soluzioni?”.

