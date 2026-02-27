Incidente sulla 554 a Selargius: auto si ribalta, un ferito grave

Incidente stradale lungo la Statale 554, in territorio di Selargius. Il bilancio è di tre feriti, uno dei quali in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto si è ribaltata dopo essere stata tamponata da un altro veicolo. Ad avere la peggio è stato il conducente della vettura finita su un fianco, soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all’ospedale Brotzu.

Gli altri due feriti sono stati accompagnati in codice giallo rispettivamente al Policlinico e al Santissima Trinità per accertamenti e cure.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti e la carreggiata. La Polizia locale è intervenuta per i rilievi e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it