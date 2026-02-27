Morte del piccolo Lorenzo, a Torino rischia di ripetersi il dramma: bimbo salvato

Dopo il dramma del piccolo Lorenzo Corona, morto soffocato da un boccone a Sestu a soli 4 anni, una tragedia simile si stava per verificare oggi a Torino. Attimi di paura in una scuola media di Piscina, dove un ragazzino di 11 anni ha rischiato di soffocare durante l’intervallo, intorno alle 10 del mattino.

Il bambino stava mangiando una merendina, forse un biscotto, quando un boccone gli si è bloccato nella trachea, impedendogli di respirare correttamente. Provvidenziale l’intervento di un’insegnante che, accortasi della gravità della situazione, ha praticato la manovra di Heimlich, la tecnica di disostruzione delle vie aeree che consente di espellere il corpo estraneo attraverso compressioni addominali mirate.

Grazie alla prontezza della docente, i canali respiratori del ragazzo sono stati liberati in pochi istanti. All’arrivo del 118 l’11enne era già cosciente e respirava normalmente. È stato comunque trasportato in pronto soccorso in via precauzionale per ulteriori controlli.

L’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza della formazione alle manovre salvavita, nelle scuole come in casa. “Quanto accaduto questa mattina in una scuola media del Torinese, non è solo una bella notizia, è l’ennesima conferma di quanto sia vitale e urgente approvare il disegno di legge, a prima firma Romeo e da me sottoscritto, per rendere obbligatorio l’insegnamento delle manovre di primo soccorso e disostruzione nelle scuole”, ha dichiarato la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali al Senato. La parlamentare ha ricordato anche la recente tragedia avvenuta a Sestu: “Una perdita immensa che non deve ripetersi”.

“La maestra di Torino ha fatto la differenza perché sapeva come agire – ha aggiunto – ma la sicurezza dei nostri figli non può dipendere dal caso o dalla fortuna. Il provvedimento è già calendarizzato in commissione Cultura e stiamo lavorando a un testo unico per arrivare rapidamente a una norma efficace. Vogliamo istituzionalizzare questo sapere: la manovra di Heimlich e le tecniche salvavita devono diventare patrimonio comune, a partire dai banchi di scuola”.

