Parma-Cagliari 1-1, i rossoblù si illudono e si rilassano: sfuma la vittoria

Il Cagliari pareggia 1-1 al Tardini contro il Parma. La sfida della parte alta del treno salvezza termina con un punto ciascuno, che muove la classifica di entrambe ma non risolve nulla per l’obiettivo finale.

Pronti via e c’è subito il palo di Kilicsoy, che però era in fuorigioco. Poco dopo è ancora il turco ad avere una buona occasione trovando pronto Corvi. La gara poi si ingessa e inizia una fase con tanti errori tecnici. Sul finale della prima frazione però è Caprile a salvare i sardi con un autentico miracolo: Pellegrino controlla in area, scarica un sinistro fortissimo e il portiere rossoblù la toglie con una delle parate più belle della stagione.

Nella ripresa Cuesta cambia subito, inserendo Nicolussi Caviglia e Oristanio al posto di Ordóñez e Delprato. Le mosse non sortiscono subito grande effetto, ed è il Cagliari ad andare vicino al vantaggio al 52′ con una conclusione di Esposito disinnescata da Corvi. Al 60′ la mossa che cambia la gara: Pisacane mette dentro Folorunsho, al rientro dopo due mesi di stop. Due minuti dopo lo stesso centrocampista si inventa un gol da cineteca, scagliando un destro da posizione defilata che termina all’incrocio.

La gara resta equilibrata, con Cuesta che cerca di aggiustare la squadra per portarla avanti. Ed è proprio una delle mosse effettuate a fine primo tempo che conduce al gol del pareggio: all’82’ l’ex Oristanio sfrutta un rimpallo favorevole e di sinistro batte Caprile. Pisacane prova a riportare in alto il baricentro inserendo Pavoletti per Esposito e Idrissi per Sulemana, cambiando modulo. La gara però si spegne e le due squadre escono con un punto importante per entrambe.

