Parma-Cagliari 1-1, le pagelle: Folorunsho e Caprile rubano la scena

Pareggio 1-1 tra Parma e Cagliari. Gara non particolarmente bella, ma di certo con degli spunti più che interessanti. Uno di questi lo regala Folorunsho, con un gol incredibile, così come incredibile è la parata di Caprile su Pellegrino nel primo tempo. Le pagelle:
Caprile 7: Parata spaventosa al 39′ su Pellegrino, poi altri interventi decisivi come la punizione di Bernabé nella ripresa.
Rodriguez 5,5: Prende una botta terribile in faccia, ma resta in campo stoicamente. Qualche sbavatura però la commette, una stava per costare il gol al 39′, ma Caprile lo salva. Un po’ fuori fase sul gol del Parma.
Zé Pedro 6: Il Parma non lo impensierisce troppo, sempre lucido anche nelle uscite con la palla.
Dossena 6,5: Sportella tanto con Pellegrino, ci mette carattere e leadership, non fa rimpiangere Mina.
Obert 6: Molto propositivo a sinistra dove è sempre più a suo agio a giocare come quinto. Sul gol del Parma si lascia un po’ sorprendere ma è anche sfortunato.
Palestra 6,5: Un piacere vederlo giocare con la palla tra i piedi. Quando prende palla lui il Parma deve sempre preoccuparsi.
Liteta 6: Gioca corto e semplice. Rischia grosso la doppia ammonizione, ma porta a casa una prestazione solida.
Adopo 6,5: Molto attivo a centrocampo, sia in fase di costruzione che nell’attaccare gli spazi sulla trequarti avversaria.
Sulemana 6: Ordinato, non sempre pulitissimo nelle giocate, ma sempre coraggioso. Sta prendendo confidenza con i tiri da lontano, anche se oggi la mira non va. (86′ Idrissi sv)
Esposito 6: Dal suo piede passano moltissimi palloni, è lui il leader tecnico della squadra. Purtroppo non trova la giocata incisiva, ma non dipende solo da lui. (86′ Pavoletti sv)
Kilicsoy 5,5: Si crea subito delle ottime occasioni, poi però la difesa ducale gli prende le misure e lui sparisce un po’ dal campo. (60′ Folorunsho 7: Forse, dopo il gol di Deiola l’anno scorso, un altro rossoblù si candida al Puskas)
Pisacane 6: Il Cagliari gioca una partita giusta, nel senso che tiene il campo con equilibrio contro una squadra brava a sporcare le giocate. Limita al massimo i fantasisti ducali e costringe Cuesta a cambiare subito a fine primo tempo. Forse si poteva gestire meglio il vantaggio, ma le occasioni migliori le crea il Cagliari.
