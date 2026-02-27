Parma-Cagliari, eurogol di Folorunsho: forse un nuovo candidato al Puskas

Clamoroso al stadio Tardini, dove la sfida Parma-Cagliari è stata sbloccata da un autentico eurogol di Michael Folorunsho. Il centrocampista italo-nigeriano, rientrato dopo due mesi di stop forzato per un brutto infortunio, è entrato al 60’ al posto di Kılıçsoy e in appena due minuti ha cambiato il volto della partita.

Da posizione defilata, a circa 35 metri dalla porta, Folorunsho ha lasciato partire un destro potentissimo che ha sorpreso il portiere Corvi, insaccandosi all’incrocio sul secondo palo. Un gesto tecnico di rara bellezza che ha portato il Cagliari sul momentaneo 1-0, facendo esplodere il settore ospiti.

Un gol che entra di diritto tra i più belli della stagione e che potrebbe candidarsi al Puskás Award 2026. Dopo la candidatura di Alessandro Deiola nel 2025, i rossoblù sognano un nuovo partecipante al premio internazionale.

