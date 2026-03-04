Rog riparte dalla Lokomotiva Zagabria, ufficiale il ritorno in Croazia

L’ex centrocampista del Cagliari, Marko Rog, è ufficialmente un nuovo giocatore della Lokomotiva Zagabria, formazione della massima serie croata.

Dopo la risoluzione consensuale del contratto con il club rossoblù, il classe 1995 torna in patria a distanza di un anno dalla parentesi in prestito alla Dinamo Zagabria. Rog, arrivato in Sardegna nel 2019 dal Napoli, ha collezionato 80 presenze con il Cagliari. Negli ultimi anni, però, il suo impiego è stato fortemente condizionato da tre gravi infortuni che ne hanno limitato la continuità.

In questa stagione, sotto la guida di Fabio Pisacane, aveva disputato soltanto 45 minuti in Coppa Italia contro il Frosinone Calcio. Rimasto svincolato per oltre un mese dopo la rescissione, Rog ha scelto di ripartire dalla Croazia per rilanciare la propria carriera.

Nel comunicato ufficiale, la Lokomotiva Zagabria ha accolto così il centrocampista: “Abbiamo un lavoratore instancabile con pedigree europeo. Un giocatore che non si ferma per 90 minuti, che entra in ogni duello come se fosse l’ultimo e che vede un passaggio che gli altri vedono solo nel video”.

Entusiasta anche Rog: “Sono felice di essere qui. Il Lokomotiva è un club in crescita da anni, noto per il suo calcio coraggioso e aperto. Sono motivato, mi sento bene e non vedo l’ora di scendere in campo con i miei nuovi compagni e aiutare il club a raggiungere i migliori risultati possibili nel resto della stagione”.

Per il centrocampista croato si apre ora una nuova fase, con l’obiettivo di ritrovare continuità e condizione dopo le difficoltà degli ultimi anni.

