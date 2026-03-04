Cagliari, incidente sulla 195 Racc: traffico in tilt

Scontro tra moto e Fiat Panda sulla 195 Racc verso il ponte della Scafa per Pula. Ferito il motociclista, traffico in tilt e lunghe code

Incidente questa mattina lungo la Statale 195 Racc., poco distante dal centro commerciale i Fenicotteri, in direzione della diramazione tra Cagliari centro e il Ponte della Scafa per Pula.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrati una moto e una Fiat Panda. Ad avere la peggio è stato il motociclista, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza per le cure del caso.

L’impatto ha provocato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e traffico rallentato lungo tutto il tratto interessato. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale, impegnata nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e nella gestione della viabilità per limitare i disagi agli automobilisti.

