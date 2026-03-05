Maltempo in Sardegna, torna l’allerta arancione nel sud dell’isola

Maltempo in Sardegna il 6 marzo 2026: allerta arancione per rischio idrogeologico nel sud dell’isola con piogge diffuse e temporali

Peggiorano le condizioni meteo in Sardegna. A partire dalla serata di giovedì e per tutta la giornata di venerdì 6 marzo 2026, è previsto un deciso peggioramento con piogge diffuse su gran parte del territorio.

L’avviso è stato diramato dalla Protezione Civile della Regione Sardegna, che ha emanato un’allerta arancione per rischio idrogeologico per diverse zone dell’isola. L’allerta riguarda in particolare il Sulcis, il Campidano di Cagliari, il Sarrabus, l’Ogliastra e la Baronia.

Secondo il Centro funzionale decentrato della Protezione civile – settore meteo, sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche sotto forma di rovesci o temporali isolati. I fenomeni più intensi interesseranno soprattutto la Sardegna meridionale e sud-orientale.

Le piogge, di intensità moderata e localmente elevata, saranno più probabili tra le prime ore del mattino e il pomeriggio di venerdì, con un’attenuazione prevista in serata.

