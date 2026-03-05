Valeria Marini, arrivano le scuse di Frassica… ma con una frecciata

Non sembra spegnersi la polemica sulla battuta di Nino Frassica a Sanremo su Valeria Marini. Il comico ha chiesto pubblicamente scusa sui social alla showgirl sarda, dopo la polemica nata dalla gag inscenata durante il Festival, ma lo ha fatto a “modo suo”.

Frassica, sul palco dell’Ariston, accanto al conduttore Carlo Conti nella serata finale del Festival, aveva ironizzato su Marini e su un presunto intervento estetico alle labbra. Una performance che però non è stata apprezzata dalla diretta interessata. Ieri la stessa Marini aveva espresso tutto il suo disappunto nello studio di “La volta buona”, il programma condotto su Rai 1 da Caterina Balivo. In lacrime, la showgirl aveva spiegato che le scuse del comico erano arrivate solo in privato: “Frassica mi ha chiesto scusa, ma non pubblicamente”, aveva detto, mostrando anche l’intenzione di lasciare lo studio.

Oggi è arrivato il messaggio del comico sui social. Frassica ha pubblicato un post con la scritta “Scusa Valeria”, accompagnato però da un video tratto da una puntata del 2019 di Che tempo che fa. In quell’occasione il comico aveva proposto una gag molto simile proprio in presenza della Marini, che aveva reagito in studio ridendo e aveva commentato divertita: “Come le pensi queste cose?”.

Nel filmato compare anche Fabio Fazio, che aveva chiuso il momento con una battuta: “Grazie Valeria, sei super simpatica”. Insomma, le scuse di Frassica sono arrivate, ma non sembrano aver chiuso definitivamente la polemica.

