Iglesias, proseguono le ricerche di Giuseppe Congia: specialisti al lavoro

Ricerche in corso a Iglesias per l'uomo di 76 anni scomparso da alcuni giorni. Attivato il piano prefettizio con Vigili del fuoco, droni, unità cinofile e volontari

Sono in corso da ieri le ricerche di Giuseppe Congia, 76 anni, di cui non si hanno più notizie nel territorio di Iglesias, nel Sud Sardegna.

L’allarme ha fatto scattare l’attivazione del Piano per la ricerca delle persone scomparse, disposto dalla Prefettura di Cagliari, con il coordinamento operativo affidato ai Vigili del fuoco del comando di Cagliari. Per gestire le operazioni è stato istituito un Posto di Comando Avanzato dei Vigili del fuoco nell’area periferica della città, coordinato dal funzionario di guardia del comando provinciale.

Sul campo stanno operando la squadra di pronto intervento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Iglesias insieme agli specialisti Tas (topografia applicata al soccorso), ai piloti Sapr con droni per il monitoraggio dall’alto, alle unità cinofile e ai team Saf specializzati in interventi speleo-alpino-fluviali.

Alle operazioni partecipano anche le Forze dell’ordine e i volontari del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, impegnati nel supporto alle ricerche.

In questa prima fase le verifiche si stanno concentrando nell’area della Diga di San Lorenzo e lungo la strada che dalla zona del cinema conduce verso le campagne di Emmaus e l’area del Marganai.

