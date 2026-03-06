Brutto scontro a Villasor, due persone in codice rosso: chiusa la Ss 196

L'incidente ha coinvolto una Smart, condotta da un giovane, e un minivan guidato da un uomo più anziano: entrambi in gravi condizioni

Un violento impatto frontale ha funestato la viabilità lungo la statale 196, nel tratto che lambisce l’abitato di Villasor. L’incidente ha coinvolto una Smart, condotta da un giovane, e un minivan guidato da un uomo più anziano, presumibilmente diretto al lavoro. La dinamica resta ancora al vaglio degli inquirenti.

Le operazioni di soccorso sono state particolarmente complesse. I Vigili del Fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il ragazzo dalle lamiere accartocciate della Smart; le sue condizioni sono apparse subito disperate, rendendo necessario l’intubamento sul posto prima del trasporto d’urgenza in codice rosso al Brotzu di Cagliari.

Anche il conducente del furgone è stato ospedalizzato con la massima urgenza, sebbene al momento del ritrovamento fosse vigile e cosciente. Sul teatro del sinistro sono confluite tre ambulanze e le pattuglie dei Carabinieri per i rilievi tecnici, mentre l’arteria stradale è stata interdetta al traffico in entrambi i sensi di marcia per consentire la messa in sicurezza dell’area. Il traffico, verso il comune di Villasor, è deviato al km 6,200.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it