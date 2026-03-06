Capoterra, tenta di incendiare la casa dopo una lite: 48enne arrestato

Un drammatico pomeriggio di violenza si è consumato ieri a Capoterra, dove l’intervento risolutivo dei Carabinieri ha evitato che una lite familiare sfociasse in tragedia. Tutto è iniziato con la chiamata disperata di un’anziana pensionata, aggredita dal figlio convivente all’interno delle mura domestiche.

Al loro arrivo, i militari si sono trovati di fronte a uno scenario allarmante: il figlio, un 48enne disoccupato con precedenti, aveva appena appiccato il fuoco a un materasso nel tentativo di incendiare l’abitazione. Grazie alla prontezza dei Carabinieri, l’uomo è stato bloccato e il materasso in fiamme è stato trascinato all’esterno prima che il rogo potesse propagarsi o che i fumi tossici saturassero gli ambienti. Fortunatamente, l’azione tempestiva ha scongiurato ferimenti o intossicazioni.

Una volta messa in sicurezza l’area, la donna ha trovato il coraggio di denunciare mesi di sofferenze: un calvario iniziato a novembre, fatto di vessazioni psicologiche, minacce costanti e continue estorsioni di denaro. I militari hanno attivato immediatamente i protocolli di tutela, indirizzando la vittima verso i centri antiviolenza specializzati del territorio. Per il quarantottenne sono scattate le manette con l’accusa di maltrattamenti in famiglia; dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso il carcere di Uta.

