Serdiana, ai domiciliari sorpreso con la droga: 29enne tradotto in carcere

L'uomo, ai domiciliari con bracciale elettronico per maltrattamenti, è stato trovato con quasi 50gr di marijuana e una dose di hashish

I Carabinieri della Stazione di Dolianova, coadiuvati dall’Aliquota Radiomobile, hanno dato esecuzione nel pomeriggio di ieri a un ordine di carcerazione nei confronti di un 29enne cagliaritano residente a Serdiana. L’uomo, già noto alle cronache giudiziarie, si trovava in regime di detenzione domiciliare con l’ausilio del braccialetto elettronico a seguito di una condanna per maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento di inasprimento della misura, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari, è scaturito dalle reiterate violazioni accertate dai militari durante i controlli di routine avvenuti lo scorso febbraio. In quell’occasione, un’ispezione accurata dell’abitazione aveva permesso di rinvenire quasi cinquanta grammi di marijuana e una dose di hashish occultati tra i mobili della cucina e del soggiorno, portando al sequestro della droga e alla denuncia del giovane per detenzione ai fini di spaccio.

La decisione dell’Autorità Giudiziaria di revocare il beneficio degli arresti domiciliari è stata ulteriormente confermata dal comportamento del soggetto durante le fasi del trasferimento in carcere avvenute ieri. Nonostante l’imminente carcerazione, una nuova perquisizione personale e domiciliare ha consentito ai Carabinieri di rintracciare ulteriori piccole quantità di sostanze stupefacenti in possesso del ventinovenne.

Oltre all’aggravamento della misura cautelare, che ha sancito il suo ingresso definitivo nella Casa Circondariale di Uta, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore. L’operazione sottolinea l’importanza del monitoraggio costante dei soggetti sottoposti a misure alternative, volto a garantire che i benefici di legge non vengano utilizzati per proseguire in attività illecite.

