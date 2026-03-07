Cagliari-Como, le formazioni ufficiali: Pisacane cambia l’attacco

Il sabato della 28ª giornata di Serie A si apre con Cagliari-Como, sfida tra due squadre che lottano per obiettivi diversi ma altrettanto importanti. I sardi vogliono cementare la salvezza e una vittoria contro i lariani porterebbe la schermata di caricamento dell’obiettivo su percentuali molto alte. Gli ospiti però si giocano un posto in Europa e tornano galvanizzati da un pari con l’Inter in Coppa Italia.

Ma Cagliari-Como sarà anche una sfida tra due tecnici emergenti: Fabio Pisacane e Cesc Fabregas. L’allenatore rossoblù non avrà a disposizione diversi giocatori chiave, su tutti Yerry Mina, mentre lo spagnolo ha quasi l’intero gruppo a disposizione, ma dovrà dosare le energie dopo le fatiche di Coppa.

Le formazioni

Pisacane si affida come sempre a Caprile in porta, mentre in difesa ci saranno Dossena, Zé Pedro e Rodriguez. Ai lati l’immancabile Palestra a destra e Obert a sinistra. In mezzo Adopo, Sulemana e il confermato Liteta. Davanti la coppia Folorunsho e Esposito.

Fabregas invece si affida al bomber Douvikas, sostenuto dai fantasisti Paz, Baturina e Rodriguez.

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Dossena, Rodriguez; Palestra, Obert, Adopo, Sulemana, Liteta; Folorunsho, Esposito.

All. Pisacane

Como (4-2-3-1): Butez; Kempf, Ramon, Van der Brempt, Moreno; Da Cunha, Perrone; Baturina, Paz, Rodriguez; Douvikas.

All. Fabregas

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it