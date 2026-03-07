Regione Aumento costo del carburante, scattano i controlli della Guardia di Finanza

Aumento costo del carburante, scattano i controlli della Guardia di Finanza

L'obiettivo è tutelare i consumatori in un momento di estrema volatilità dei mercati, assicurando che i rincari riflettano esclusivamente le dinamiche internazionali

Di
Redazione Cagliaripad
-
Crediti foto: Ansa

In risposta alla fiammata dei prezzi energetici innescata dal conflitto in Medio Oriente, la Guardia di Finanza ha potenziato le ispezioni sull’intera rete di distribuzione dei carburanti. L’operazione mira a monitorare ogni passaggio della filiera per prevenire speculazioni e garantire la trasparenza dei costi alla pompa.

Questo giro di vite è stato disposto direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agendo in stretta sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

L’obiettivo è tutelare i consumatori in un momento di estrema volatilità dei mercati, assicurando che i rincari riflettano esclusivamente le dinamiche internazionali e non manovre illecite interne.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it

ARTICOLI CORRELATIALTRI ARTICOLI DA QUESTO AUTORE