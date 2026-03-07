Aumento costo del carburante, scattano i controlli della Guardia di Finanza

In risposta alla fiammata dei prezzi energetici innescata dal conflitto in Medio Oriente, la Guardia di Finanza ha potenziato le ispezioni sull’intera rete di distribuzione dei carburanti. L’operazione mira a monitorare ogni passaggio della filiera per prevenire speculazioni e garantire la trasparenza dei costi alla pompa.
Questo giro di vite è stato disposto direttamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, agendo in stretta sinergia con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
L’obiettivo è tutelare i consumatori in un momento di estrema volatilità dei mercati, assicurando che i rincari riflettano esclusivamente le dinamiche internazionali e non manovre illecite interne.
